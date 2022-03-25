Из-за технеисправностей уровень отказов при запуске российских ракет достигает 60%, - Reuters

По оценкам США количество отказов при запуске российских ракет средней и большой дальности достигает 60%.

Об этом заявили Reuters три американских чиновника, близких к разведке, информирует Цензор.НЕТ.

Официальные лица США, ссылаясь на разведданные условия анонимности, не сообщают, что именно являются причиной высокого процента отказов российских ракет. Один из чиновников сказал, что процент отказа российских крылатых ракет составляет от 20 до 60%.

На этой неделе представители Министерства обороны США сообщили, что, по оценкам Пентагона, с начала войны Россия запустила более 1100 ракет.

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