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Из-за технеисправностей уровень отказов при запуске российских ракет достигает 60%, - Reuters

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Из-за технеисправностей уровень отказов при запуске российских ракет достигает 60%, - Reuters
По оценкам США количество отказов при запуске российских ракет средней и большой дальности достигает 60%.

Об этом заявили Reuters три американских чиновника, близких к разведке, информирует Цензор.НЕТ.

Официальные лица США, ссылаясь на разведданные условия анонимности, не сообщают, что именно являются причиной высокого процента отказов российских ракет. Один из чиновников сказал, что процент отказа российских крылатых ракет составляет от 20 до 60%.

На этой неделе представители Министерства обороны США сообщили, что, по оценкам Пентагона, с начала войны Россия запустила более 1100 ракет.

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Топ комментарии

  • владимир культенко
    якби вони ще й падали їм на голови
  • Максим С. 45bd4013
    Так десь же так і було. Здається запуск з Буку в Чорнобаївці (може помиляюсь) їм же на голову впав і ******* так, шо тіко ванькіни сраки порозлітались.
  • Maxim Ak-Murza
    Горела, падая, ракета
    И от нее бежал расчет
    Кто хоть однажды видел это
    Тот хрен к ракете подойдет.
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