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ЕС поддержит восстановление Украины после войны: решено создать Трастовой фонд

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ЕС поддержит восстановление Украины после войны: решено создать Трастовой фонд
Европейский Союз обязуется поддержать украинское правительство в восстановлении Украины после войны. С этой целью Европейский Совет принял решение о создании Трастового фонда солидарности Украины.

Об этом говорится в заключении Европейского совета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Принимая во внимание разрушения и огромные потери, нанесенные Украине военной агрессией России, Европейский Союз обязуется оказывать поддержку правительству Украины для удовлетворения его неотложных потребностей, а после прекращения натиска России - для восстановления демократической Украины", - говорится в сообщении.

Чтобы оказать поддержку, Европейский совет соглашается создать Трастовый фонд солидарности Украины и приглашает к участию своих международных партнеров.

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Европейский совет также призывает Европейскую комиссию продолжать оказывать техническую помощь, чтобы помочь Украине провести все необходимые реформы.

Кроме того, Европейский совет призывает своевременно организовать международную конференцию для сбора средств в рамках Трастового фонда солидарности Украины.

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Топ комментарии

  • vigo
    Раз заговорили про відновлення України та створюють фонд, значить, бачать, що йде до нашої Перемоги!
  • Цитаты, притчи, афоризмы.
    План маршала! Украина все таки будет в большой 8-ке. В таких передрягах и войнах заваляется страна
    Нужно более решительней очистить страну от проросийских га.ндо.нов
  • xander 9cf28439
    Беню сейчас можно выгодно обменять в США на системы ПВО.
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