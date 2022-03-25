ЕС поддержит восстановление Украины после войны: решено создать Трастовой фонд

Европейский Союз обязуется поддержать украинское правительство в восстановлении Украины после войны. С этой целью Европейский Совет принял решение о создании Трастового фонда солидарности Украины.

Об этом говорится в заключении Европейского совета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Принимая во внимание разрушения и огромные потери, нанесенные Украине военной агрессией России, Европейский Союз обязуется оказывать поддержку правительству Украины для удовлетворения его неотложных потребностей, а после прекращения натиска России - для восстановления демократической Украины", - говорится в сообщении.

Чтобы оказать поддержку, Европейский совет соглашается создать Трастовый фонд солидарности Украины и приглашает к участию своих международных партнеров.

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Европейский совет также призывает Европейскую комиссию продолжать оказывать техническую помощь, чтобы помочь Украине провести все необходимые реформы.

Кроме того, Европейский совет призывает своевременно организовать международную конференцию для сбора средств в рамках Трастового фонда солидарности Украины.