В результате вооруженной агрессии РФ погибли 135 детей, 184 - ранены, - Офис генпрокурора

По состоянию на утро 25 марта 2022 г. от вооруженной агрессии со стороны РФ в Украине погибли 135 детей, 184 ребенка получили ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, больше всего пострадало детей в Киевской – 64, Харьковской – 44, Донецкой – 46, Черниговской – 34, Николаевской – 25, Запорожской – 26, столице – 16, Житомирской – 15, Херсонской – 15 и Сумской – 14 областях.

В Офисе генпрокурора информируют, что в результате ожесточенных боев внутри города в Рубежном Луганской области погибли двое детей.

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"24 марта 2022 года из-за обстрела военными РФ с. Новомихайловка Марьинского района Донецкой области получили ранения двое детей 6 и 13 лет. Также 24 марта 2022 в с. Обильное Мелитопольского района Запорожской области трое подростков – 13, 14 и 15 лет взорвались на мине. Их госпитализировали в Мелитопольскую больницу. Один из них находится в реанимации в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что из-за ежедневных бомбардировок и обстрелов повреждено 566 учебных заведений, 73 из которых разрушены полностью. Повреждения и разрушения получили более 230 школ и 155 детских садов. Наихудшая ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской и Киеве. Кроме того, пострадали от вражеского огня более 40 заведений для детей, в том числе лечебные, школы искусств, спортивные объекты, библиотеки.

"Эти данные не окончательны, поскольку отсутствует возможность осмотра мест обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях", - добавляют в Офисе генпрокурора.