В Калиновке Киевской области вражеский снаряд попал в нефтебазу. По состоянию на утро горят остатки нефтепродуктов, - ГСЧС

24 марта около 20:00 в с. Калиновка Фастовского района в результате обстрела произошло попадание боеприпасов в нефтебазу с последующим возгоранием.