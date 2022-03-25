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В Калиновке Киевской области вражеский снаряд попал в нефтебазу. По состоянию на утро горят остатки нефтепродуктов, - ГСЧС

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В Калиновке Киевской области вражеский снаряд попал в нефтебазу. По состоянию на утро горят остатки нефтепродуктов, - ГСЧС
24 марта около 20:00 в с. Калиновка Фастовского района в результате обстрела произошло попадание боеприпасов в нефтебазу с последующим возгоранием.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, по состоянию на 6 часов. 25 марта наблюдалось горение остатков нефтепродуктов в пределах обрушения резервуарного парка нефтебазы. Угрозы распространения пожара за пределы нефтебазы нет.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Кузнец Вакула
    @blacksmithVakul
    ·
    7 год
    Чернобыльская зона,Ржавый лес.Я был рядом в 1989 году. Очень недолго,сдуру. До сих пор себя ругаю за это. Но есть и хорошие новости:орки сейчас там окопались и держат оборону.Т е размножаться они точно не будут,ну те немногие кто будет жив через полгода.
  • Bob Fayn
    вони там шо грунт копали? світитись будуть від радіації
  • Bob Fayn
    десь на переправі...буль буль
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