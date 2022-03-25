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Ключевые бои этой ночью шли на Киевщине. Мы переходим к контрнаступлению и двигаемся вперед, - Денисенко

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Ключевые бои этой ночью шли на Киевщине. Мы переходим к контрнаступлению и двигаемся вперед, - Денисенко
На Киевщине украинские военные держат оборону и переходят в контрнаступление.

Об этом в эфире украинских телеканалов заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко, отвечая на вопрос оптимизации блокпостов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На Киевщине мы стоим, переходим к контрнаступлению и двигаемся вперед", - сказал Денисенко.

По его словам, ключевые бои этой ночью, прежде всего, происходили на Киевщине. Были удары в районе Василькова, Белой Церкви. Очень серьезные бои шли у Барышевки и в районе Бучи, Гостомеля, Ирпеня.

"Сейчас мы получаем информацию от Генерального Штаба ВСУ. Я знаю, что нам удалось достаточно много отразить, в том числе было уничтожено 12 танков, несколько самолетов, более 10 единиц бронированной техники, более 300 человек", - сказал советник министра.

По его словам, РФ принудительно вывозит украинцев в Таганрог, Воронеж, в другие города – это их нынешняя тактика.

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"Понятно, что россияне все это делают, потому что им нужна телевизионная картинка. Думаю, что в ближайшее время они будут еще что-то подобное делать. На самом деле, в первые недели они полностью проигрывали информационную войну, не были готовы к сопротивлению. А в последние недели они начинают топорно, как они умеют, переходить в информационные контратаки на территории РФ", – сказал Денисенко

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Топ комментарии

  • Віктор Степаненко
    Опечатка - " ... понад 300 людей " . Правильно - " ... понад 300 нелюдей .
  • Саша Пончик
    Хай вам Бог допоможе бити цих рашисьтьких покидькiв. Украiна понад усе!
  • Абырвалг Шариков
    Ключові бої не в Киеве, с ним все понятно, его не возьмут никогда. Ключевые бои сейчас в Северодонецке и Рубежном. Это последний кусочек Луганской области остался. Если сдадут - следующий на очереди Славянск с Краматорском.
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