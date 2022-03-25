Сейчас металлургические компании стратегически важны для нашей страны. Ждем от них положительных новостей в ближайшее время, - Свириденко

Государство готово приложить максимум усилий для обеспечения бесперебойной работы стратегических металлургических предприятий.

Об этом заявила первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко после встречи в Днепропетровской области с менеджментом компаний ArcelorMittal и Метинвест, передає Цензор.НЕТ.

"Ожидаем от них положительных новостей в ближайшее время – как в Кривом Роге, так и в Запорожье. Сейчас металлургические компании стратегически важны для нашей страны. Поэтому государство сделает максимум для их стабильной и эффективной работы", - написала Свириденко в Facebook.

В условиях войны перед предприятиями встали новые вызовы, отметила министр. Существенно усложнилась и подорожала логистика, все традиционные механизмы существования производств претерпели кардинальные изменения. На первый план вышли ответственность за будущее страны и поддержка армии.

"Сейчас владельцы предприятий должны переосмыслить свою функцию, ведь от стабильной экономики зависит приближение нашей общей победы. Нам всем важно, чтобы экономика городов работала, чтобы выплачивались зарплаты и уплачивались налоги", – добавила Свириденко.

В условиях войны, по ее словам, правительство уделяет особое внимание максимальному упрощению условий работы действующего бизнеса и стимулированию возобновления работы теми, кто ее вынужденно приостановил. Для этого правительство запустило ряд важных решений, среди которых: дерегуляция, снижение инспекционной и фискальной нагрузки, беспроцентное государственное кредитование для всех сфер бизнеса и многое другое.

"Сейчас время приступать к работе и восстанавливать экономику. Для Украины важно каждое предприятие, которое продолжает работать, а чтобы те, кто остановили деятельность – ее возобновили", - отметила первая вице-премьер-министр.