Тероборона Киева о контрнаступлении: "Только выгнали москалей из села – 5 минут прошло, как местные уже кормили бойцов"

Есть большая поддержка среди местного населения Вооруженных Сил Украины.

Украинские защитники продолжают оттеснять противника от столицы. Об этом в эфире национального телемарафона заявил командир территориальной обороны Киева Петр Кузик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Вчера в районе Барышевки было успешное наступление, например, Лукьяновка. Ее полностью освободили. Это был такой себе опорный пункт оккупантов. Техника сожжена, подбиты танки, даже взяли некоторую трофейную технику. К моему сожалению, уничтожено пока 40 оккупантов. Остальным удалось сбежать до следующих опорных пунктов, часть в лесах укрылась. Их ищут и пытаются уничтожить", - подтвердил Кузик.

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Он добавил, что есть большая поддержка среди местного населения.

"Мы вчера проводили спецоперацию. Только выгнали москалей из села – 5 минут прошло, как местное население уже кормило моих бойцов. Нас победить невозможно", – констатировал Кузик.

Успешное контрнаступление ВСУ под Киевом подтвердили в британской разведке. Враг продолжает сталкиваться с нехваткой пищи и проблемами дозаправки и логистики.

24 марта в Бучанском городском совете сообщили, что украинские защитники смогли взять в кольцо Ирпень, Бучу и Гостомель. К сожалению, многие ближние села еще находятся в оккупации.

На четверг, по словам советника главы ОП Алексея Арестовича, в окрестностях столицы было около 12 тысяч российских военнослужащих, однако эта цифра может быть и меньше.

Из этих 12 тысяч 3 – окружены, а еще 4 – отсечены и "находятся в неприятном месте".