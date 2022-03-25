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Резниченко о ракетном обстреле воинской части в Днепре: Спасатели разбирают завалы и ищут людей

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Резниченко о ракетном обстреле воинской части в Днепре: Спасатели разбирают завалы и ищут людей
В результате двух ракетных ударов со стороны войск РФ накануне ночью по воинской части на окраине Днепра есть серьезные разрушения.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Тревожная ночь. Два ракетных удара по воинской части на окраине Днепра. Серьезные разрушения. Спасатели разбирают завалы и ищут людей",- написал он.

По состоянию на утро 25 марта больше никакой официальной информации о ракетном ударе по Днепру неизвестно.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Знову по частині ?
    І там знову були люди ?
    Ви охрініли чи що ????
  • Andy S 89bd7d80
    Среди командования в тылу много совковых дебилов. Это Чернобаевка наоборот - собирать в казармах побольше личного состава и оставлять на ночь. Такие же сидят в военкоматах и отпралвяют копать траншеи подо Львовом айтишников, которые помогают армии валютой.
  • V 2af7597c
    Невже знову люди у казармах ночували?
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