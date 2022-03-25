Резниченко о ракетном обстреле воинской части в Днепре: Спасатели разбирают завалы и ищут людей

В результате двух ракетных ударов со стороны войск РФ накануне ночью по воинской части на окраине Днепра есть серьезные разрушения.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Тревожная ночь. Два ракетных удара по воинской части на окраине Днепра. Серьезные разрушения. Спасатели разбирают завалы и ищут людей",- написал он.

По состоянию на утро 25 марта больше никакой официальной информации о ракетном ударе по Днепру неизвестно.

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