Харьковщина держит оборону. В некоторых направлениях ВСУ идут в контрнаступление, - Синегубов

Харьков и Харьковщина держат оборону! По некоторым направлениям ВСУ идут в контрнаступление. За минувшие сутки российскими оккупантами было нанесено 55 ударов, зафиксировали повышенную активность "Градов", "Урагана" - около 240 раз. Вечером противник дважды обстрелял из РСЗО терминал аэропорта Харькова.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, от оккупантов пострадали Дергачи: гражданская инфраструктура, коммуникации, больница. Есть пострадавшие.

"Наши защитники дают достойный отпор: уничтожили российскую группу из состава 59-го танкового полка Западного военного округа, которая действовала в направлении Харькова. Украинцы сбили 2 вражеских самолета возле Изюма. Кроме этого, зенитно-ракетные подразделения, стоящие в обороне города-героя Харькова сбили ракету", - говорится в сообщении.

Синегубов также отметил, что оккупанты продолжают терроризировать мирное население. Глава Циркуновской ОТГ Николай Сикаленко до сих пор находится в плену российских оккупантов. Его похитили из собственного дома 21 марта. С Офисом Президента, Вице-премьер-министром Ириной Верещук продолжаем делать все, чтобы освободить главу громады из плена.

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