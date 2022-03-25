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Сегодня СБУ 30 лет: Спецслужба 30 лет приобретала бесценный опыт, чтобы именно сейчас его применить

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Сегодня СБУ 30 лет: Спецслужба 30 лет приобретала бесценный опыт, чтобы именно сейчас его применить
Сегодня Службе безопасности Украины исполняется 30 лет. Символично, что эта дата пришлась на тридцатый день войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Война, которая разделила нашу жизнь на "до" и "после", принесла много горя и испытаний. Но дала уверенность, что мы обязательно их преодолеем. Продемонстрировала, как сильно мы любим Украину и на какие жертвы готовы идти ради нее. 30 лет СБУ приобретала бесценный опыт, чтобы именно сейчас его применить", - говорится в сообщении.

Как отмечается, с первых минут войны Служба безопасности стала на защиту страны вместе с военными, коллегами по силовому блоку и волонтерами. Нет такой сферы, где СБУ не была бы задействована – от непосредственных боевых действий до гуманитарной помощи нуждающимся.

Информируется, что сотрудники Службы, и, в частности, Центра специальных операций "А", уничтожают врага и берут оккупантов в плен.

Контрразведка и департамент защиты национальной государственности регулярно задерживают российских агентов, диверсантов и коллаборантов.

Следователи СБУ фиксируют преступления врага и открывают уголовные производства.

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Киберспециалисты Службы безопасности отражают хакерские и информационные атаки, организуют давление на инфраструктуру агрессора и помогают собирать данные о передвижении вражеской техники и ДРГ.

Также сообщается, что идет системная работа. Она далеко не всегда публична, но крайне эффективна.

"Поэтому искренне благодарю вас за службу! Знаю, что в сегодняшних условиях вы выкладываетесь не на 100, а на 1000%. Делаете все, чтобы на нашей земле как можно быстрее наступил мир! К сожалению, на войне невозможно обойтись без потерь. И список погибших Героев пополнился сотрудниками СБУ. Мы будем помнить каждого из них! И сделаем все, чтобы их имена были навсегда вписаны золотыми буквами в летопись Великой Украинской Победы! Вместе мы одолеем врага и отстроим Украину! С нами Правда и Бог! Слава Украине! – отметил глава СБУ Иван Баканов.

Топ комментарии

  • Богдан Сварга
    Коли почнуть заарештовувати єрмаків, подоляків та іншу сволоту, яка фарбуєтья під патріотів тоді і будемо їм Славу співати.
  • Nick Carpenter 61166870
    "Спецслужба 30 років здобувала безцінний досвід" з віджиму бізнесу, кришуванні наркотрафіку, і зливу секретної інформації кремлівським кураторам. Браво! Честь і хвала тим офіцерам СБУ, які не заплямували свою честь у вищеназваних злочинах, і під час війни з рашистами працюють задля нашої перемоги.
  • Ksenia VB
    Тодор Цветанов
    @comrealiti
    ·
    15 год
    Украинская армия начинает удары по целям российских агрессоров с помощью беспилотников-камикадзе Switchblade. Они были предоставлены администрацией Байдена. Switchblade - это управляемые самонаводящиеся ракеты, способные поражать вражеские цели на расстоянии десятков километров.
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