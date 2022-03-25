Российские оккупанты заставляют жителей оккупированной части Изюма рыть окопы и траншеи

Российские захватчики заставляют жителей оккупированной части Харьковской области копать окопы и траншеи.

Об этом начальник управления молодежи, спорта и имиджевых проектов Изюмского городского совета Максим Стрельник сообщил в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"С оккупированной северной частью у нас нет постоянной связи, но иногда удается дозвониться нам и рассказать, что там происходит. Стариков еще не трогают, но уже выселяют людей из их домов, поселяются там, роются. И постоянно ищут молодежь, их принуждают работать на создание фортификационных сооружений в северной части, создавать окопы и рыть траншеи", - сказал Стрельник.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты бомбили жилой район Изюма. Под завалами оказались минимум 30 человек, - заместитель городского головы Мацокин. ВИДЕО

По его словам, захватчики совершают разные виды насилия, в частности, над женщинами и детьми. Людей насильно, без их согласия, вывозят на территорию РФ в неизвестном направлении. С ними связи нет.

По оценке Стрельника, ситуация в городе очень сложная, "гуманитарная ситуация катастрофическая".

"Российские военные просто безжалостно уничтожают наш город. Работает авиация, артиллерия, реактивные сняряды. Уже есть информация о том, что по городу бьют даже ракетами", - сказал чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Слобожанском направлении отдельные подразделения россиян потеряли до 50% личного состава, - Генштаб ВСУ

Он добавил, что российские силы, пытающиеся перейти реку Северский Донец, предпринимают попытки оцепить город с юга. Вооруженные силы Украины дают им жесткий отпор: южная часть Изюма уже около двух недель героически держит оборону.