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Венгрия в очередной раз отказала Украине в поставке оружия через свою территорию: "Мы должны держаться подальше от этой войны!"

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Венгрия в очередной раз отказала Украине в поставке оружия через свою территорию: "Мы должны держаться подальше от этой войны!"
В Министерстве иностранных дел Венгрии отвергли призыв Украины о снабжении оружием через свою территорию и отказе от российских нефти и газа. Безопасность венгерского народа является первоочередной, заявил глава МИД страны Петер Сийярто.

Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера на саммите премьер-министров ЕС президент Украины Владимир Зеленский повторил два известных требования: разрешить поставки оружия через нашу страну и одновременно прекратить закупку природного газа и нефти в России. Мы понимаем, что для президента Украины украинский народ является важнейшим, но для нас безопасность Венгрии и венгерского народа является первоочередной", - заявил он.

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Министр подчеркнул, что Венгрия будет делать все, чтобы не попасть в войну.

"Поэтому мы не разрешим поставки оружия через нашу территорию. Эти грузы были бы военной целью, которую нужно уничтожить, и мы не хотим рисковать жизнью и безопасностью венгерского народа. В то же время мы также будем препятствовать венгерскому народу заплатить цену войны. Прекращение поставок природного газа и нефти из России исключит возможность поставки Венгрии энергоносителей, и в то же время приведет к резкому росту накладных расходов. Поэтому мы до сих пор не поддерживаем расширение санкций на энергоснабжение. Мы должны держаться подальше от этой войны!", - добавил Сийярто.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану с призывом решить, на чьей он и его страна стороне, и кому они намерены помогать в будущем.

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Топ комментарии

  • Станислав Перепелицын
    ****** сранные
  • Elena Zhmariova
    Просто гнусность, и больше ничего. Люди без чести и без принципов.
  • Aleks_15
    жодної угорської мови в Україні, всi вчать українську мову в школах
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