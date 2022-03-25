Венгрия в очередной раз отказала Украине в поставке оружия через свою территорию: "Мы должны держаться подальше от этой войны!"
Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Вчера на саммите премьер-министров ЕС президент Украины Владимир Зеленский повторил два известных требования: разрешить поставки оружия через нашу страну и одновременно прекратить закупку природного газа и нефти в России. Мы понимаем, что для президента Украины украинский народ является важнейшим, но для нас безопасность Венгрии и венгерского народа является первоочередной", - заявил он.
Министр подчеркнул, что Венгрия будет делать все, чтобы не попасть в войну.
"Поэтому мы не разрешим поставки оружия через нашу территорию. Эти грузы были бы военной целью, которую нужно уничтожить, и мы не хотим рисковать жизнью и безопасностью венгерского народа. В то же время мы также будем препятствовать венгерскому народу заплатить цену войны. Прекращение поставок природного газа и нефти из России исключит возможность поставки Венгрии энергоносителей, и в то же время приведет к резкому росту накладных расходов. Поэтому мы до сих пор не поддерживаем расширение санкций на энергоснабжение. Мы должны держаться подальше от этой войны!", - добавил Сийярто.
Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану с призывом решить, на чьей он и его страна стороне, и кому они намерены помогать в будущем.