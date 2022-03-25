Общие потери РФ с начала войны: около 16,1 тыс. человек, 115 самолетов, 125 вертолетов, 561 танк и свыше 1,6 тыс. бронированных машин
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С начала российского вторжения в Украину войска РФ потеряли около 16 100 человек личного состава.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 25.03 ориентировочно составили:
личного состава - около 16100 человек,
танков ‒ 561 единица,
боевых бронированных машин ‒ 1625 единиц,
артиллерийских систем – 291 единица,
РСЗО - 90 единиц,
средства ПВО - 49 единиц,
самолетов – 115 единиц,
вертолетов - 125 единиц,
автомобильной техники - 1089 единиц,
корабли /катера - 5 единиц,
цистерн с ГСМ – 72,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 53,
специальная техника - 18.
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - отметили в Генштабе.