Общие потери РФ с начала войны: около 16,1 тыс. человек, 115 самолетов, 125 вертолетов, 561 танк и свыше 1,6 тыс. бронированных машин

С начала российского вторжения в Украину войска РФ потеряли около 16 100 человек личного состава.