С сегодняшнего дня украинские врачи, стоматологи, медсестры и парамедики смогут временно работать по специальности во Франции

С сегодняшнего дня украинские врачи, стоматологи, медсестры и парамедики могут временно работать по специальности во Франции.

Соответствующее распоряжение министр здравоохранения Оливье Веран направил вчера руководителям всех медицинских учреждений, сообщила директор компании WHITE Dental Group Елена Поликарчик в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Она подчеркнула, что к концу 2022 года действует специальная процедура принятия украинского диплома вместо стандартной аккредитации, согласно которой нашим медикам нужно было бы подтверждать квалификацию в течение минимум 3 лет обучения во Франции и сдать сложный экзамен на французском языке.

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"Космически быстрое, как для Франции. Огромное количество моих друзей и клиентов-стоматологов с детьми на руках вынужденно покинули свои дома в Харькове, Киеве и других городах. Первой нашей задачей было помочь им жильем, но что дальше? Временно работать по специальности во Франции выглядело как несбыточная мечта, сегодня это реальность.

Было бы круто, если бы мои коллеги или все небезразличные украинцы в ЕС могли бы апеллировать к примеру Франции и приобщиться к лоббированию подобного решения в Германии, Балтийских странах, Венгрии, Румынии (Польша имела упрощенную процедуру еще до войны). Когда есть прецедент, всегда легче.

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Для последователей теории "все пропало" - речь не идет о стимулировании переезда или изменении страны проживания, ведь возможность ограничена по времени - только до конца 2022 года", - отметила Поликарчук.

По ее словам, речь идет скорее о выживании специалистов медицинских профессий, которые не могут работать удаленно, квалификация требует постоянной практики и выполнение временно другой физической работы может снизить профессиональный уровень. Работая же в Европе некоторое время, наши специалисты вернутся в свою страну с новым опытом.