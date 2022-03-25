"Садясь в самолет в Нью-Йорке вечером 23-го, я уже знал, что война начнется через пару часов," - Дмитрий Кулеба дал эксклюзивное интервью для Ukrainian Witness

Война не парализовала и даже не усложнила работу украинских дипломатов.

Проект "Український свідок" опубликовал на своем YouTube-канале эксклюзивное интервью с Министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Глава МИД рассказал о войне на дипломатическом фронте и объяснил, что победа Украины - неотвратима.

Война не парализовала и даже не усложнила работу украинских дипломатов.

"Хочу отдать должное COVID-19, который научил нас, как работать удаленно, не теряя эффективности и оставаясь одной командой", - рассказывает Дмитрий Кулеба.

В настоящее время МИД Украины работает из трех отдельных регионов и постоянно находится в коммуникации. Несмотря на войну и на то, что команда дипломатов находится в разных местах, министерство продолжает свою работу слаженно и эффективно. По словам главы МИД, цифровая документация и предоставление консультационных услуг уже реализованы в безопасных регионах.

"Садясь в самолет в Нью-Йорке вечером 23-го, я уже знал, что война начнется через пару часов, - рассказывает о том, как встретил 24 февраля Кулеба. - Весь этот трансатлантический полет я провел подключенным к wi-fi, отслеживая новости, инструктируя своих людей, потому что война не останавливает дипломатию".

Глава МИД уверяет, что украинская делегация в переговорах с агрессором выступает с четкой и принципиальной позицией: сохранение территориальной целостности Украины и гарантии безопасности для нашего государства.

По словам Дмитрия Кулебы, полная эскалация уже прошла. Пока ведутся переговоры с Россией, наши дипломаты работают на обеспечение поставок необходимого оружия в Украину и усиление санкций против страны-агрессора.

"Границы санкций – это конец войны и выход России с территории Украины. Пока этого не произойдет, каких-либо санкций будет недостаточно," – уверяет Министр иностранных дел. Санкции, наложенные сейчас, беспрецендентны, но пока будет продолжаться война, их будут продолжать накладывать.

Также читайте: Призываем торговые суда всех стран не заходить в российские порты, – Кулеба

Кулеба уверяет, что население других стран может повлиять на мнение своих властей и побудить предоставить все необходимое оружие и закрыть небо над Украиной. Дипломатическим путем Украина достигла консенсуса между своими партнерами относительно санкций и вооружения. Однако поиски лучшего сценария по гарантиям безопасности все еще продолжаются.

"Для украинцев победа в этой войне означает сохранить нашу идентичность и спасти нашу страну, поэтому я не сомневаюсь, что Украина победит," — говорит министр.

Он уверяет, что у правительства есть план действий как на неделю войны, так и на 6 месяцев или год. Дмитрий Кулеба не делает прогнозов относительно продолжительности войны, однако утверждает, что как дипломат делает все от него зависящее, чтобы поставить точку как можно скорее. По словам Министра, он останется в Киеве столько, сколько нужно, чтобы защитить город на дипломатическом фронте.

Проект "Український свідок" регулярно публикует видеоконтент с последствиями российской агрессии.

Присоединяйтесь к проекту (Ukrainian Witness) на платформах:

YouTube https://www.youtube.com/channel/UCSw52AtaknWAZLUP6ZCKm8A/featured

Facebook https://www.facebook.com/ukrainianwitness

Instagram https://instagram.com/UkrainianWitness

Telegram для украинцев https://t.me/UkrWitness

Telegram для россиян https://t.me/RussianWitness

Patreon, где нас можно поддержать https://www.patreon.com/UkrainianWitness

Напомним, медиапроект "Український свідок" (Ukrainian Witness) запустил основатель фонда помощи украинской армии "Вернись живым" Виталий Дейнега.

Если вы стали Українським свідком и у вас есть видеоматериалы с места событий: разрушенная инфраструктура, результаты обстрелов, подбитая вражеская техника, проукраинские митинги — присылайте, пожалуйста, нам на почту [email protected]

Мы подготовим материалы к публикации и сделаем так, чтобы их увидел весь мир!