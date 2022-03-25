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Оккупанты снова обстреляли людей в очереди за гумпомощью в Харькове, 4 человека погибли, - Синегубов

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Оккупанты снова обстреляли людей в очереди за гумпомощью в Харькове, 4 человека погибли, - Синегубов
Вновь российские оккупанты совершили военное преступление. Сегодня утром в Основянском районе Харькова обстреляли из артиллерии и "Градов" городскую поликлинику, где выдавали гуманитарную помощь. Пострадали 7 человек, из которых 4 – умерли.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Очевидно, что враг хочет посеять панику и препятствует получению гуманитарной помощи. Вчера днем российские войска также обстреляли пункт выдачи "Новой почты", 6 человек погибли, 17 - пострадавших", - напоминает он.

Синегубов выразил уверенность, что оккупанты заплатят за эти позорные преступления против мирного населения!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Харьковщина держит оборону. В некоторых направлениях ВСУ идут в контрнаступление, - Синегубов

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Топ комментарии

  • Чайка Київ
  • Инь Янь f32f1b38
    Я розумію бідних людей, але ж волонтери що роздають допомогу - включить мізки, як можно гуртувати людей в такий час? То у нас по казармах солдати сплять, які кожний школяр може на Гугл мапі знайти, то люди в чергах під час обстрілів. Люди будь ласка бережіть себе, роздавайте їжу по підвалах, у метро не давайте шансу фашистькой мразоті вас вбити
  • Александр Карин
    Мало того, що кацапи знають куди шмаляти, вони ще й знають коли саме. Без координатора з міста тут не обійшлося. Та ж ситуація і з обстрілом черги у Чернігові.
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