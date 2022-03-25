Оккупанты снова обстреляли людей в очереди за гумпомощью в Харькове, 4 человека погибли, - Синегубов

Вновь российские оккупанты совершили военное преступление. Сегодня утром в Основянском районе Харькова обстреляли из артиллерии и "Градов" городскую поликлинику, где выдавали гуманитарную помощь. Пострадали 7 человек, из которых 4 – умерли.