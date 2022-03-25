83% украинцев высказываются за то, чтобы украинский был единственным государственным языком в стране, - опрос "Рейтинга"

На сегодняшний день абсолютное большинство украинцев (83%) выступают за то, чтобы украинский был единственным государственным языком в Украине.

Такое мнение доминирует во всех макрорегионах, возрастных и языковых группах, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 19 марта.

С другой стороны, за предоставление государственного статуса русскому языку до войны выступала почти четверть опрошенных, а сегодня – всего 7%. В мирное время за предоставление статуса государственного русскому языку традиционно выступали жители юга и востока. Но даже в этих регионах таких было всего треть, а сегодня их количество уменьшилось почти вдвое.

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На сегодняшний день, данные свидетельствуют, что речь является скорее региональной особенностью, но не способом мышления. Например, в декабре 2021 года среди двуязычных Россию агрессором считали 65%, среди русскоговорящих – половина. В то же время, в сегменте украиноязычных каждый десятый имел пророссийские взгляды. Приверженность к России определялась не столько языком общения, сколько политическими взглядами и влиянием пропаганды, и корректировалась с уровнем поддержки пророссийских партий (ОПЗЖ, Наши, Шарий).

Сегодня большинство (67%) считают, что никаких проблем между украиноязычными и русскоговорящими гражданами в Украине не существует. 19% считают, что языковая проблема существует, но она не столь важна. Только 12% считают, все же, что этот вопрос представляет угрозу для внутренней безопасности. Важно, что тезисы о наличии проблемы в языковой сфере популярны не среди русскоязычного населения, а именно в западных регионах, где украинский доминирует во всех сферах. Важно, что согласно предварительному исследованию, только 2% украинцев считают, что Россия пришла защищать русскоязычных граждан Украины – этот миф украинцы не приняли.

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Также, согласно исследованию, происходит уменьшение русскоязычного сегмента украинцев: в 2012 году таких респондентов было около 40%, в конце 2021 года – 26%, а в начале войны – 18%. В то же время, "переток" русскоязычных происходит в сегмент "двуязычных" (с 15 до 32%). Число тех, кто постоянно пользуется только украинским дома, возросло незначительно с 44% до 48%.