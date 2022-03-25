Украина предлагает ЕС полностью заблокировать транспортное сообщение с РФ и Беларусью

Министерство инфраструктуры обратилось в ЕС с требованием полностью заблокировать транспортное сообщение с Российской федерацией и Республикой Беларусь.

Об этом сообщил в фейсбуке заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем, сообщает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, несмотря на уже введенные ограничительные меры, российский бизнес находит обходные пути и продолжает осуществлять операции в других странах. Соответственно, имеющиеся санкции полностью не достигают своей цели.

По словам Найема, в связи с этим Мининфраструктуры предлагает Европейскому Союзу:

▪️ полностью заблокировать наземное и морское транспортное сообщение с россией и Белорусью;

▪️ заблокировать возможность перевозки грузов и людей в Россию и Беларусь через территорию Европейского Союза и через его границы;

▪️ запретить предоставление таможенных услуг по товарам, доставляемым в российскую федерацию и Республику Беларусь.

"В частности, указанные меры необходимы для остановки поставок в страну-агрессор товаров двойного назначения, которые могут использоваться для военных нужд. Соответствующее обращение было подписано вчера вечером и официально направлено в Европейскую комиссию", - говорится в сообщении.

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Ранее представители Министерства призвали ЕС закрыть все порты для российских и связанных с ней компаний, а также закрыть доступ к автомобильной сети для российских и белорусских перевозчиков.