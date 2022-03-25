По словам очевидцев, в драмтеатре Мариуполя в результате бомбардировки 16 марта погибли 300 человек, - горсовет

От очевидцев появилась информация о том, что в Драматическом театре Мариуполя в результате бомбардировки российским самолетом погибли около 300 человек.

Об этом сообщает Мариупольский горсовет, передает Цензор.НЕТ.

"До последнего не хочется верить в этот ужас. До последнего хочется верить, что всем удалось спастись. Но слова тех, кто был внутри здания на момент этого террористического акта, говорят об обратном.

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Мы сможем восстановить дома, но нам никогда не вернуть друзей, соседей, родных и близких. Светлая память всем невинным жертвам безумной войны, которую ведет против Украины страна-агрессор, страна-террорист россия", - рассказали в горсовете.