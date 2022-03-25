Добровольцы теробороны получили право на повышенную пенсию
Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебна, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Правительственный портал".
Также в случае гибели добровольцев ТРО при выполнении задач, необходимых для обеспечения обороны Украины, членам их семей предоставлено право на повышенные нормы пенсионного обеспечения, предусмотренные для членов семей погибших военнослужащих.
Кроме того, лицам, которые входят в состав добровольческих формирований территориальных громад и принимают непосредственное участие в осуществлении мер, необходимых для обеспечения обороны Украины, предоставлено право на назначение досрочной пенсии по возрасту после достижения мужчинами 55 лет, женщинами – 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин.
Эти изменения вступили в силу с 21 марта 2022 года.