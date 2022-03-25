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Эта война будет стратегическим поражением для Путина, – фон дер Ляйен

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Эта война будет стратегическим поражением для Путина, – фон дер Ляйен
Неспровоцированная и жестокая война, которую Россия начала против Украины, завершится стратегическим поражением для Путина, поскольку трансатлантическое единство и солидарность в противодействии этой агрессии мощные, как никогда раньше.

Об этом сегодня во время совместного обращения к прессе вместе с президентом США Джо Байденом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы решительны в наших действиях против этой жестокой российской войны. Эта война будет стратегическим поражением для Путина. Наше сотрудничество над четырьмя последовательными пакетами санкций было чрезвычайным и исключительным. Санкции уже начали работать и они глубоко влияют на российскую систему, высушивают ресурсы Путина для финансирования этой убийственной войны. Наша работа над санкциями также демонстрирует, что, когда мы действуем сообща, мы сильнее и мы действительно можем привносить изменения", - сказала президент Еврокомиссии.

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Она подчеркнула, что сам факт присутствия президента США в Брюсселе и его участие в работе Европейского Совета является мощным посланием всему миру - трансатлантическое партнерство укрепляется, Европа и Северная Америка едины, как никогда ранее.

Урсула фон дер Ляйен отметила, что США и ЕС продолжают активное сотрудничество по многим стратегическим направлениям, начиная от предоставления гуманитарной помощи и помощи в сфере безопасности для Украины до вопросов энергетики и борьбы с общими угрозами для демократии. Важное место в этих контактах занимают вопросы двусторонних отношений между ЕС и США в защите баз данных и персональной информации граждан.

"В мире, которому грозит беспорядок, наше трансатлантическое единство позволяет удерживать фундаментальные ценности и правила, в которые верят наши граждане", - подчеркнула президент Еврокомиссии.

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Топ комментарии

  • Kare Resa
    Путин сумел своей агрессией объединить мир. Мир идет совсем в другом направлении, чем Россия. Никогда за всю историю не было такого объединения, понимая, значения мира. Весь мир помогает Украине в борьбе против агрессора оккупанта России. Победа будет общая, в центре будет Украина. Россияне сдавайтесь, не погибайте зря, ваша жить дороже, чем хотелки Путина. Принимайте все условия Украины и объявите капитуляцию.
  • Larissa Kora 56c14f78
    Київ росію похрестив, Київ і відспіває! Амінь!
  • Андрей 3e21fd6d
    То буде не поразка, то п@зда всій бензоколонці
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