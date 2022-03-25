Российского генерал-лейтенанта Резанцева ликвидировали в Украине. ФОТО
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Украинские воины ликвидировали российского генерал-лейтенанта, командующего 49-й общевойсковой армией Южного военного округа России Якова Резанцева.
Об этом народный депутат Алексей Гончаренко сообщил на своей странице в соцсети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
"Наши военные ликвидировали еще одного генерала. На этот раз в ад отправился генерал-лейтенант, командующий 49-й общевойсковой армией Южного военного округа России Яков Резанцев", - написал Гончаренко.
По его словам, 49-я общевойсковая армия Южного военного округа базируется в Ставрополе. Резанцев стал ее командующим в августе 2020-го. Воевал в Сирии.
"Как говорят, земля стекловатой. Отомстим за каждого украинца, который пострадал от врага!", - резюмировал Гончаренко.