В Мелитополе 70 российских оккупантов устроили бунт: отказываются воевать против ВСУ
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В Мелитополе 70 российских военнослужащих устроили бунт. Они отказываются участвовать в боевых действиях против Украины.
Об этом сообщают Силы обороны Запорожского края, передает Цензор.НЕТ.
"Поступила информация о том, что 24.03.2022 в подразделении оккупационных войск РФ, дислоцирующемся в Мелитополе, 70 военнослужащих устроили бунт по исполнению приказов руководства и отказались принимать участие в боевых действиях против ВСУ. Совет оккупантам, сдавайтесь в плен, получите шанс остаться в живых!" – говорится в сообщении.