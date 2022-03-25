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В Мелитополе 70 российских оккупантов устроили бунт: отказываются воевать против ВСУ

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В Мелитополе 70 российских оккупантов устроили бунт: отказываются воевать против ВСУ
В Мелитополе 70 российских военнослужащих устроили бунт. Они отказываются участвовать в боевых действиях против Украины.

Об этом сообщают Силы обороны Запорожского края, передает Цензор.НЕТ.

"Поступила информация о том, что 24.03.2022 в подразделении оккупационных войск РФ, дислоцирующемся в Мелитополе, 70 военнослужащих устроили бунт по исполнению приказов руководства и отказались принимать участие в боевых действиях против ВСУ. Совет оккупантам, сдавайтесь в плен, получите шанс остаться в живых!" – говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • rofs
  • AbOriginal_UA
    По ходу их отключили от телика - от реальности решили бунтовать....
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    здавайся русіш швайн,будішь жів
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