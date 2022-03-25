Россияне скупают сейфы, оружие и патроны - цены взлетели
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Продажа оружия в РФ выросла на 20-30%, продажа сейфов – на 50%.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на РосСМИ.
Импортные сейфы в России больше не продают. Цены на сейфы производства РФ возросли на 10%-60% в зависимости от производителя.
Растет спрос на оружие: его продажи возросли на 20-30%, цены на патроны – на 30-40%.
Также в России подорожали бейсбольные биты и резиновые дубинки.
Продавцы объясняют рост спроса колебанием курса валют, отложенным спросом и большим количеством наличных денег на руках у россиян.