Стинг передает прибыль от своего релиза в помощь Украине

Всемирно известный британский музыкант Стинг выпустил релиз своей песни "Russians", а все доходы от него пойдут на помощь волонтерскому центру для помощи Украине.

Сегодня, 25 марта, певец, автор песен и музыкант, активист и гуманитарный деятель Стинг на всех цифровых платформах выпускает релиз песни "Russians" (версия для гитары и виолончели). Чистая прибыль от релиза будет передана организации www.helpukraine.center – волонтерскому логистическому центру, основанному украинскими бизнесменами для привлечения гуманитарной и медицинской помощи со всего мира, передает Цензор.НЕТ.

Операционная поддержка будет производиться немецким благотворительным фондом Ernst Prost, People for Peace – Peace for People.

На фоне сегодняшнего вторжения России в Украину, Стинг решил извлечь из архивов свою песню 1985 года – "Russians" ("Россияне"), которая была написана о Холодной Войне и первоначально появилась в его дебютном сольном альбоме "The Dream of the Blue Turtles" ".

Стинг прокомментировал: "За многие годы, прошедшие с тех пор, как я написал эту песню, я почти никогда ее не пел, потому что представить не мог, что она снова станет актуальной. К сожалению, из-за кровавого и невероятно ошибочного решения одного человека вторгнуться в мирную, ничем не угрожающую ему соседнюю страну, эта песня снова призывает нас всех к гуманности. Для храбрых украинцев, которые борются против этой жестокой тирании, а также для многих россиян, которые протестуют против того, что происходит, несмотря на риск заключения - мы, все мы, любим своих детей. Остановите войну".

Версия "Russians" (гитара/виолончель) спродюсирована Мартином Кисенбаумом (Martin Kierszenbaum).

Вокал и гитара – Стинг (Sting), виолончель – Рамиро Белгардт (Ramiro Belgardt).