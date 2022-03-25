Президент Польши Дуда: Страна у нас большая, будет где хоронить нападающих
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.
На угрозы России президент Польши ответил польской нецензурной лексикой.
"В Польше есть поговорка: не пугай, не пугай, потому что сам в штаны наложишь (nie strasz, nie strasz, bo się zesrasz. – Ред.) Мы нация, которая хочет жить в мире. Мы нация, которая ни на кого не нападала, особенно за последнее столетие. Мы всегда хотели жить в мире, если кто-то нападал, то нападали на нас", - подчеркнул президент Польши.
Дуда также добавил, что Польша за последние годы сделала все, чтобы ее граждане комфортно жили в своем государстве, а на угрозы РФ о предполагаемом нападении польский лидер отметил, что у них большая страна и оккупантов они похоронят.
"Уверяю вас, что Польша достаточно велика, чтобы было где хоронить нападающих", - добавил президент Польши.