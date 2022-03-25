Президент Польши Дуда: Страна у нас большая, будет где хоронить нападающих

Президент Польши Анджей Дуда отреагировал на угрозы России. Он заявил, что Польша – мирная страна, но в случае нападения будет защищаться.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.

На угрозы России президент Польши ответил польской нецензурной лексикой.

"В Польше есть поговорка: не пугай, не пугай, потому что сам в штаны наложишь (nie strasz, nie strasz, bo się zesrasz. – Ред.) Мы нация, которая хочет жить в мире. Мы нация, которая ни на кого не нападала, особенно за последнее столетие. Мы всегда хотели жить в мире, если кто-то нападал, то нападали на нас", - подчеркнул президент Польши.

Дуда также добавил, что Польша за последние годы сделала все, чтобы ее граждане комфортно жили в своем государстве, а на угрозы РФ о предполагаемом нападении польский лидер отметил, что у них большая страна и оккупантов они похоронят.

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"Уверяю вас, что Польша достаточно велика, чтобы было где хоронить нападающих", - добавил президент Польши.