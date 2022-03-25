В результате вражеских обстрелов в Николаевской области за сутки ранены 46 человек, среди них 5 детей
Об этом глава Николаевского областного совета Анна Замазеева сообщила в своем телеграме, передает Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки от действий путинской орды в Николаевской области пострадало 5 детей. Все они находятся в больницах и получают квалифицированную помощь. В целом за минувшие сутки в больницы Николаевщины было госпитализировано 46 человек", - говорится в сообщении.
В целом, по словам Замазеевой, по состоянию на сегодняшнее утро в николаевских больницах находится 281 человек, пострадавший от атак оккупантов Николаевской области. Все раненые и пострадавшие получают необходимую помощь.
Глава облсовета напомнила, что российские захватчики продолжают атаковать населенные пункты Николаевщины ракетами и артиллерией. Под ударом оказываются отдельные районы Николаева, села и города Баштанского района и населенные пункты на границе Николаевской и Херсонской областей. Разрушенная школа в Снегиревке.