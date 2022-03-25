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Аваков сообщил об ухудшении здоровья Шойгу и заместителя начальника генштаба ВС РФ: "Симптомы у обоих совершенно одинаковы"

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Аваков сообщил об ухудшении здоровья Шойгу и заместителя начальника генштаба ВС РФ: "Симптомы у обоих совершенно одинаковы"
Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 25 марта сообщил об ухудшении состояния здоровья министра обороны РФ Сергея Шойгу.

"Источник сообщает, что есть информация о резком ухудшении состояния здоровья министра обороны РФ Шойгу и [заместитель начальника генштаба вооруженных сил РФ] Игоря Костюкова. Симптомы недомогания у обоих абсолютно одинаковы - жжение в области сердца, затрудненное дыхание", - отметил Аваков, передает Цензор.НЕТ.

По его данным, у Шойгу была потеря сознания.

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Ранее глава Минобороны РФ Шойгу и глава Генштаба Герасимов исчезли из публичного пространства России - не появлялись на публике уже 12 дней.

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Топ комментарии

  • экзорцист
    - Пацієнт перед смертю потів?
    - так.
    - Це добре.
  • Urs
    немножко поплохело от фосфорорганики.
  • Павло ШОвте
    Шойгу, Герасимов, Нарышкин и Патрушев были против войны. Не потому что добрые, а потому что понимали чем это закончится. Позвали политическое крыло в лице Чубайса и Кудрина чтобы те тоже обяснили Фюреру о пагубности его плана.
    Сами силовики через публикацию в прессе статей отставных генерала Ивашова и полковника Ходоренка против плана войны с Украиной тоже пытались донести свое мнение до влиятельных лиц Путина. При этом кто-то из этих шестерых слил информацию и план на войну американцам
    С той же целью предотвратить войну. Но ***** закусил удила и никого не хотел слушать кроме своих шаманов и нумирологов, которые сюрпали ему в уши про знаки свыше. Короче все как у Гитлера.
    Теперь опричники Путина пытаются выяснить кто слил инфу американцам, кто был в заговоре, кто украл все деньги на оборону. Короче, мы накануне *********** разборок в банке у пауков.
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