Пропал голова поселка Нижние Серогозы в Херсонской области Такаджи

В поселке Нижние Серогозы Генического района Херсонской области, где войска РФ захватили поселковый совет, заявили, что местонахождение главы громады Дмитрия Такаджи неизвестно.

Об этом сообщает пресс-служба громады, передает Цензор.НЕТ.

"Информируем, что на территории громады установлены военные блокпосты боевых формирований РФ. Где поселковый председатель Такаджи Д.А. и что с ним - неизвестно. Доступа в служебные кабинеты поселкового совета нет, поскольку помещения под контролем военных", - говорится в сообщении.

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В то же время отмечается, что должностные лица поселкового совета, старосты и руководители поселковых коммунальных заведений продолжают работать и делают все возможное для обеспечения условий жизнедеятельности Нижнесерогозской громады в пределах полномочий как представители государственного украинского органа местного самоуправления, пока ситуация будет позволять.

Ранее на странице Дмитрия Такаджи в Фейсбуке появилось заявление об отставке.

"Сегодня сложный день в моей жизни, так как я вынужден констатировать тот факт, что в связи с сложившимися обстоятельствами, а именно невозможностью работать и осуществлять свои полномочия как представителя украинского органа местного самоуправления сегодня, 24 марта 2022 года, мною принято решение уйти в отставку", - говорится в сообщении.

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Подтверждений тому, что заявление обнародовал именно Такаджи, нет.