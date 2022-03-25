Европа хочет уйти от России к надежным энергопоставщикам, - фон дер Ляйен

Одним из уроков, который Европа вынесла после начала агрессии России против Украины, заключается в осознании необходимости немедленного избавления зависимости европейской экономики от российских энергоносителей.

Об этом во время совместного обращения к прессе вместе с президентом США Джо Байденом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Европа благодарна американскому народу за непреклонную поддержку, в том числе в укреплении энергетической безопасности и независимости от российских углеродных ресурсов. Как вы знаете, мы намерены сократить эту зависимость от российского топлива и избавиться от неё. Это может быть достигнуто только путем инвестиций в возобновляемые источники, а также путем дополнительной поставки газа, включая поставки сжиженного газа. Мы, европейцы, хотим диверсифицировать эти поставки, уйти от России к поставщикам, которым мы доверяем, которые являются нашими друзьями и которые являются надежными", – сказала фон дер Ляйен.

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Она выразила благодарность за готовность США обеспечить ЕС дополнительными, по меньшей мере, 15 млрд куб. м сжиженного газа уже в этом году. Это будет важным шагом на пути к диверсификации, поскольку заменит для ЕС поставки сжиженного газа от России. Если смотреть в будущее, по достигнутой договоренности, до 2030 года США будут обеспечивать поставки в Европу по меньшей мере 50 млрд куб. м газа каждый год, что замещает уже одну треть российского газа, поступающего в Европу.

"Итак, в измерении диверсификации мы на правильном пути сейчас. Мы должны обеспечить безопасность энергетических поставок не только на следующую зиму, но и на следующие годы. Это важное начало", – заметила президент Еврокомиссии.

Она подчеркнула, что стратегическое партнерство между ЕС и США позволяет не только выстоять в этой войне и избавиться от зависимости от российских углеродных энергоресурсов, но увереннее смотреть в общее "зеленое" будущее и в достижение целей климатической нейтральности.

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"Понятно, что мы будем работать с энергетически интенсивными секторами промышленности. Хорошая новость в том, что инфраструктура, которую мы используем для газа сегодня, может использоваться для транспортировки чистого водорода в будущем. Поэтому те инвестиции, которые мы делаем прямо сейчас, – это инвестиция в декарбонизацию нашей экономики", – добавила фон дер Ляйен.