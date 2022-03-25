Судьба фракции ОПЗЖ зависит от ее депутатов, - Корниенко

Судьба фракции парламентской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь!" после того как эту политическую силу запретили в Украине, в руках ее депутатов.

Об этом заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Что касается парламента, этот вопрос сложнее… потому что у нас фактически нет в законодательстве такой тесной зависимости фракций парламентских от партий, которые их привели к власти. Фактически могут быть все участники фракций в парламенте внепартийными, например", - сказал Корниенко.

Он подчеркнул, что это пробелы в законодательстве.

"Поэтому фактически судьба фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" в парламенте в руках, в частности, ее членов, которые сейчас должны как-то определяться морально или каким-то другим способом. Мы видим, что на каждом заседании сейчас из ОПЗЖ выходят 4-5 народных депутатов. Посмотрим, чем это все закончится", - добавил политик.

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Напомним, 19 марта Совет национальной безопасности и обороны приостановил деятельность в Украине партий, имеющих связи с Российской Федерацией.

Решение СНБО касается таких партий: "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Государство", "Прогрессивная социалистическая партия Украины", "Социалистическая партия Украины", партия "Социалисты", "Блок Владимира Сальдо".