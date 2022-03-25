Байден произнесет завтра "значительную речь" относительно Украины, - Белый дом

Президент США Джо Байдена завтра, 26 марта, выступит со "значительной речью" относительно Украины. Ожидается, что он выразит поддержку в отражении агрессии РФ.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Байден завтра в Варшаве встретится с польским президентом Анджеем Дудой, украинскими беженцами и американскими гуманитарными организациями.

"И завтра он выступит с важным обращением, в котором будет говорить о высоких ставках, о неотложности решения задач, о том, что конфликт в Украине означает для мира и почему так важно, чтобы свободный мир сохранял единство и решительность перед лицом российской агрессии. Он также расскажет об историческом контексте этого конфликта и о том, как он будет развиваться. Так что это будет значительная речь, с которой он выступит завтра перед тем, как покинуть Польшу", - добавил Салливан.

Читайте также: Существует реальная угроза применения Россией химоружия в Украине, - Байден