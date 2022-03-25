Раненых теперь могут лечить с помощью телемедицины и дополненной реальности

Отныне в Украине с помощью расширенной реальности и поддержки более квалифицированного специалиста, даже из дальнего зарубежья, врач может увереннее выполнять сложные манипуляции, используя ответственные клинические тактики.

Об этом сообщили во Всемирной федерации украинских лечебных обществ (СФУЛТ), передает Цензор.НЕТ.

Впервые технологию использовали, когда в 1-й ТМО Львова поступил пациент, возле которого разорвался снаряд. Чтобы вылечить его, врачи использовали устройство дополненной реальности.

Хирург, проводивший операцию, консультировался с военным хирургом и получил очень важные советы. Военный хирург несколько раз просил показать то или иное место раны, руководил инструментарием и руками нашего хирурга!

Читайте также: Полевой израильский госпиталь в Мостисках готов к началу работы, – ОВА. ФОТО

Сегодня в Украине есть 4 таких устройства производства компании RealWear. Одно во Львове и три в киевских клиниках Академии медицинских наук Украины. Также есть договоренность о дарении еще 30 таких комплектов, которые имеют дополнительные возможности автономного удаленного доступа и запасных батарей для клиник Украины.