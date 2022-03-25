Раненых теперь могут лечить с помощью телемедицины и дополненной реальности
Об этом сообщили во Всемирной федерации украинских лечебных обществ (СФУЛТ), передает Цензор.НЕТ.
Впервые технологию использовали, когда в 1-й ТМО Львова поступил пациент, возле которого разорвался снаряд. Чтобы вылечить его, врачи использовали устройство дополненной реальности.
Хирург, проводивший операцию, консультировался с военным хирургом и получил очень важные советы. Военный хирург несколько раз просил показать то или иное место раны, руководил инструментарием и руками нашего хирурга!
Сегодня в Украине есть 4 таких устройства производства компании RealWear. Одно во Львове и три в киевских клиниках Академии медицинских наук Украины. Также есть договоренность о дарении еще 30 таких комплектов, которые имеют дополнительные возможности автономного удаленного доступа и запасных батарей для клиник Украины.