Глава делегации РФ Мединский: Киев и Москва сблизили позиции на переговорах по второстепенным вопросам, по главным - топчемся на месте
11 48038
Россия и Украина на переговорах сближают позиции по второстепенным вопросам, однако по главным политическим вопросам фактически топчутся на месте.
Об этом сообщил журналистам в пятницу глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
"Переговоры продолжались всю неделю, с понедельника по пятницу в режиме видеоконференцсвязи, продлятся еще завтра. Идут они в режиме ВКС между экспертными группами, два-три раза в неделю - между главами делегаций, в последний раз это было вчера вечером. Сейчас по второстепенным вопросов позиции сближаются, однако по главным политическим мы фактически топчемся на месте", - сказал он.