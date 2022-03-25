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Глава делегации РФ Мединский: Киев и Москва сблизили позиции на переговорах по второстепенным вопросам, по главным - топчемся на месте

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Глава делегации РФ Мединский: Киев и Москва сблизили позиции на переговорах по второстепенным вопросам, по главным - топчемся на месте
Россия и Украина на переговорах сближают позиции по второстепенным вопросам, однако по главным политическим вопросам фактически топчутся на месте.

Об этом сообщил журналистам в пятницу глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Переговоры продолжались всю неделю, с понедельника по пятницу в режиме видеоконференцсвязи, продлятся еще завтра. Идут они в режиме ВКС между экспертными группами, два-три раза в неделю - между главами делегаций, в последний раз это было вчера вечером. Сейчас по второстепенным вопросов позиции сближаются, однако по главным политическим мы фактически топчемся на месте", - сказал он.

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Топ комментарии

  • Alex Bylim
    кацапи можуть йти *****
  • olele
    Дії росії проти нас правильніше назвати не війною, а геноцидом. Зрештою, вони цим займалися ціле 20-те століття і зараз взялися продовжувати.
    Суть геноциду полягає в намаганні будь-яким способом знищити окремі групи населення чи цілі народи за расовими, національними, політичними, релігійними мотивами.
    рф намагається фізично знищити українство як альтернативу кацапству - https://texty.org.ua/articles/106089/genocyd-tak-spravdi-henocyd-arhumenty-i-fakty/?src=main
  • Valter Valter
    Суки капитулянские
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