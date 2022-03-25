Глава делегации РФ Мединский: Киев и Москва сблизили позиции на переговорах по второстепенным вопросам, по главным - топчемся на месте

Россия и Украина на переговорах сближают позиции по второстепенным вопросам, однако по главным политическим вопросам фактически топчутся на месте.

Об этом сообщил журналистам в пятницу глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Переговоры продолжались всю неделю, с понедельника по пятницу в режиме видеоконференцсвязи, продлятся еще завтра. Идут они в режиме ВКС между экспертными группами, два-три раза в неделю - между главами делегаций, в последний раз это было вчера вечером. Сейчас по второстепенным вопросов позиции сближаются, однако по главным политическим мы фактически топчемся на месте", - сказал он.

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