Нет никакого консенсуса с Россией по поводу упомянутых Эрдоганом 4 пунктов. Украина от своих требований не отказывается, - Кулеба
Об этом заявил в комментарии министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
"Некоторые СМИ цитируют комментарии Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о ходе переговорного процесса с РФ.
Наше государство искренне благодарно турецкой стороне и отдельно Президенту Эрдогану за политическую и гуманитарную помощь, а также дипломатические усилия для прекращения войны России против Украины.
В то же время, важно объективно оценивать ситуацию.
Нет никакого консенсуса с Россией по поводу упомянутых Президентом Турции четырех пунктов. В частности, единственным государственным языком в Украине есть и будет украинский.
Да и вообще классификация ключевых тем переговоров на четыре или другое количество пунктов некорректна. В подгруппах делегаций одновременно обсуждается много разных вопросов.
Переговорный процесс идет очень тяжело. Украинская делегация заняла сильную позицию, и от своих требований не отказывается. Мы настаиваем прежде всего на прекращении огня, гарантиях безопасности и территориальной целостности Украины.
Украина будет продолжать диалог с Турцией и другими заинтересованными сторонами, чтобы восстановить мир на украинской земле. Надеемся, что Турция как друг и стратегический партнер Украины будет также продолжать поддержку на всех треках.
Используя этот случай, также напоминаю, что введение новых санкций против России и укрепление обороноспособности Украины являются не менее важными факторами, чтобы остановить российскую военную машину и достичь желаемого прогресса на переговорах.
Такая трехсторонняя стратегия – санкции, военная поддержка, переговоры – не должна никем подвергаться сомнению", - заявил Кулеба.