Нет никакого консенсуса с Россией по поводу упомянутых Эрдоганом 4 пунктов. Украина от своих требований не отказывается, - Кулеба

Переговорный процесс с Россией идет очень тяжело. Украинская делегация настаивает прежде всего на прекращении огня, гарантиях безопасности и территориальной целостности Украины.

Об этом заявил в комментарии министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Некоторые СМИ цитируют комментарии Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о ходе переговорного процесса с РФ.

Наше государство искренне благодарно турецкой стороне и отдельно Президенту Эрдогану за политическую и гуманитарную помощь, а также дипломатические усилия для прекращения войны России против Украины.

В то же время, важно объективно оценивать ситуацию.

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Нет никакого консенсуса с Россией по поводу упомянутых Президентом Турции четырех пунктов. В частности, единственным государственным языком в Украине есть и будет украинский.

Да и вообще классификация ключевых тем переговоров на четыре или другое количество пунктов некорректна. В подгруппах делегаций одновременно обсуждается много разных вопросов.

Переговорный процесс идет очень тяжело. Украинская делегация заняла сильную позицию, и от своих требований не отказывается. Мы настаиваем прежде всего на прекращении огня, гарантиях безопасности и территориальной целостности Украины.

Украина будет продолжать диалог с Турцией и другими заинтересованными сторонами, чтобы восстановить мир на украинской земле. Надеемся, что Турция как друг и стратегический партнер Украины будет также продолжать поддержку на всех треках.

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Используя этот случай, также напоминаю, что введение новых санкций против России и укрепление обороноспособности Украины являются не менее важными факторами, чтобы остановить российскую военную машину и достичь желаемого прогресса на переговорах.

Такая трехсторонняя стратегия – санкции, военная поддержка, переговоры – не должна никем подвергаться сомнению", - заявил Кулеба.