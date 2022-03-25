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Нет никакого консенсуса с Россией по поводу упомянутых Эрдоганом 4 пунктов. Украина от своих требований не отказывается, - Кулеба

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Нет никакого консенсуса с Россией по поводу упомянутых Эрдоганом 4 пунктов. Украина от своих требований не отказывается, - Кулеба
Переговорный процесс с Россией идет очень тяжело. Украинская делегация настаивает прежде всего на прекращении огня, гарантиях безопасности и территориальной целостности Украины.

Об этом заявил в комментарии министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Некоторые СМИ цитируют комментарии Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о ходе переговорного процесса с РФ.

Наше государство искренне благодарно турецкой стороне и отдельно Президенту Эрдогану за политическую и гуманитарную помощь, а также дипломатические усилия для прекращения войны России против Украины.
В то же время, важно объективно оценивать ситуацию.

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Нет никакого консенсуса с Россией по поводу упомянутых Президентом Турции четырех пунктов. В частности, единственным государственным языком в Украине есть и будет украинский.

Да и вообще классификация ключевых тем переговоров на четыре или другое количество пунктов некорректна. В подгруппах делегаций одновременно обсуждается много разных вопросов.

Переговорный процесс идет очень тяжело. Украинская делегация заняла сильную позицию, и от своих требований не отказывается. Мы настаиваем прежде всего на прекращении огня, гарантиях безопасности и территориальной целостности Украины.

Украина будет продолжать диалог с Турцией и другими заинтересованными сторонами, чтобы восстановить мир на украинской земле. Надеемся, что Турция как друг и стратегический партнер Украины будет также продолжать поддержку на всех треках.

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Используя этот случай, также напоминаю, что введение новых санкций против России и укрепление обороноспособности Украины являются не менее важными факторами, чтобы остановить российскую военную машину и достичь желаемого прогресса на переговорах.

Такая трехсторонняя стратегия – санкции, военная поддержка, переговоры – не должна никем подвергаться сомнению", - заявил Кулеба.

Топ комментарии

  • olele
    консенсус є тільки один: рф не має бути до кінця 2022 року

    ...Іще горять будинки, іще падають бомби, іще їх ріжуть і відстрілюють вдень і вночі, а росіяни на окупованих територіях уже поперли у школи, книгарні та бібліотеки - палити українські підручники та українські книжки.

    Ми їх звичайно виб'ємо звідти. Але це має стати для нас безцінним уроком.

    Ніколи знову «какая разніца». Мова, освіта, робота з дітьми і молоддю - наріжний камінь державності. Орки нам наглядно показали, що це навіть важливіше за зброю.
    Вже зараз потрібно планувати невідкладні революційні зміни у шкільній програмі.

    Ми повинні відкинути всі реверанси в сторону росії; прибрати їхніх авторів із зарубіжної літератури, переписати підручники з історії. Ніяких «братніх народів», ніякої «альтернативної» думки про події Майдану, ніякої «Отєчєственной» війни або «Пролетарської революції».

    Необхідно значно посилити патріотичне виховання у школі. З обов'язковим створенням на базі шкіл молодіжної патріотичної організації. Що хочте робіть, заводьте туди «Пласт», вигадуйте велосипед з нуля, але з дітьми має послідовно проводитися відповідна робота. Для старшокласників має бути військово-патріотична справа, без варіантів.

    Вже зараз потрібно впроваджувати механізм негайного звільнення педагогів, які транслюють дітям російський погляд на події ******** війни. Щоб тільки відкрив рота про «восємь лєт бамбілі дєтєй Данбаса», і вже до вечора летів зі школи коліном під зад, бажано у кабінет до слідчого СБУ.

    І вже зараз ми повинні готуватися до роботи на звільнених територіях ордло. З чітким розумінням, що абсолютно всіх вчителів, які працювали у «республіках», потрібно міняти. Ні один із них не збереже свою посаду, а отже доведеться шукати, привозити, забезпечувати житлом і «підйомними» відповідну кількість фахівців з вільної України.

    А тепер, поклавши руку на серце.
    Чи впорається з цими вилками наш міністр-плагіатор Шкарлет?
    https://t.me/nuts_roses/712
  • Пилат Понтийский 422e6733
    Реакція така.
    Насамперед, щоб не думали навіть..
  • 11*
    А дурні вже на сусідній гілці зраду розвели.
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