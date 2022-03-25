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То, что в России заканчиваются силы и ракеты, неправда - ВСУ

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То, что в России заканчиваются силы и ракеты, неправда - ВСУ
Слухи о том, что в России заканчиваются силы и ракеты, не соответствуют действительности, сообщил бригадный генерал, заместитель начальника штаба командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич.

Об этом он сказал на брифинге в украинском медиацентре в Киеве в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Есть ли у противника силы? Конечно, есть. Все эти громкие заявления о том, что у них заканчиваются ракеты - за интенсивностью обстрелов мы наблюдаем, что все не так. Противник активно ведет огонь, особенно по военной инфраструктуре, наших военных объектов ", – сказал Грузевич.

Он отметил, что противник изменил тактику и отслеживает украинские средства противовоздушной обороны, воздушных сил и украинскую артиллерию.

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"Я смело уже могу заявить – он этого боится. Только за сегодняшнюю ночь уничтожены три танка, с десяток боевых машин. Почти полсотни подтвержденных российских захватчиков уже уничтожены", – рассказал Грузевич.

Он также отметил, что у ВСУ есть информация, что Россия осуществляет мобилизацию в Дагестане, подтягивает свежие силы.

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"Но вы же понимаете, чтобы они оказались возле Киева нужно время. С воздуха эти силы не появятся. Силы у него еще есть, поверьте мне, и он в ближайшее время будет пытаться вводить их в действие", - добавил Грузевич.

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Топ комментарии

  • Sashko Pavliuk
    Це ненормально, що людей вводять в оману. Де аналітики? де офіційні повідомлення, окрім муркотіння Арестовича? Бо він намуркотить, той кіт Баюн.
  • Дмитрий Иванов 933bda32
    Давайте всё-таки уточним, заканчиваются высокоточные средства поражения и подготовленные именно для войны с Украиной войска. А обычных снарядов и старых ракет в Рашке как фантиков у дурака и мобилизация тоже вопросов не решит, так как боевые качества у них весьма ограниченные. Дагами нас тоже пугать не стоит, больше сотни гробов туда уже доставленно. Зарабатывать они да, хотят, а вот погибать за кафиров, как-то не очень
  • Анастасия Шепелева
    То не вводьтеся в оману))

    Я Арестовича ще ні разу не слухала, за місяць війни. Мені його казок про кримський перехід вістачило. А про це він розповідав не один рік. "Вот выдвинутся они ( орки) из Крыма. Станут на перешейке. А там же степь. И тут мы их всех и накроем" Його слова. А орки просто висадили десант в Новій Каховці, і здійснили маршбросок по дорозі!!!!

    Читайте Бутусова. І слухайте.

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    Роман Донік в твіттері. Пише рідко, але в тему.

    Necro Mancer в твіттері. Просто архіви фото, відео, з бойових полів.

    Це те що я слухаю та читаю. А ще є багато багато всього...Вистачає аналітики.
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