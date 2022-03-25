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Самолет президента Польши Дуды, летевшего на переговоры с Байденом, совершил аварийную посадку. Программа встречи будет несколько изменена

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Самолет президента Польши Дуды, летевшего на переговоры с Байденом, совершил аварийную посадку. Программа встречи будет несколько изменена
Самолет президента Польши Анджея Дуды совершил аварийную посадку во время полета в Жешув и вернулся в Варшаву. Он летел, чтобы встретиться с главой Белого дома Джо Байденом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Fakt.

Информацию об аварийной посадке президентского самолета подтвердил и заведующий отделом международной политики аппарата президента Якуб Кумох.

"Произошла аварийная посадка самолета с президентом Дудой. Самолет вернулся в Варшаву, сейчас мы находимся перед вылетом резервного самолета в Жешув", - заявил Кумох.

Также он добавил, что программа встречи президентов будет несколько изменена.

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Топ комментарии

  • Тетяна Тать
    так
    самолет и польское высшее руководство уже как то было

    поляки, братья, а проверьте ка свою обслугу самолетов

    раша как плесень, пролезает везде где может
  • Чайка Київ
    Бережіть себе, пане Президент.
  • Василь Карпатський
    контра яка вбила качинського і генералітет ваш НЕ ПОКАРАНА!!!
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