Самолет президента Польши Дуды, летевшего на переговоры с Байденом, совершил аварийную посадку. Программа встречи будет несколько изменена
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Самолет президента Польши Анджея Дуды совершил аварийную посадку во время полета в Жешув и вернулся в Варшаву. Он летел, чтобы встретиться с главой Белого дома Джо Байденом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Fakt.
Информацию об аварийной посадке президентского самолета подтвердил и заведующий отделом международной политики аппарата президента Якуб Кумох.
"Произошла аварийная посадка самолета с президентом Дудой. Самолет вернулся в Варшаву, сейчас мы находимся перед вылетом резервного самолета в Жешув", - заявил Кумох.
Также он добавил, что программа встречи президентов будет несколько изменена.