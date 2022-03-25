Чтобы захватить Киев, врагу нужно в 3-5 раз больше сил, чем у него сейчас, - ВСУ
Об этом сообщил бригадный генерал, заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Такая вероятность в их планах существует, но в ближайшие недели этого не произойдет. Он (враг. - Ред.) не в силах. Он осуществляет перемещение, накопление, подтягивает логистику, пытается ввести свежие силы. Среди стратегических целей - захватить столицу - у него в планах это есть, но на сегодняшний день сил и средств у него недостаточно", - сказал Грузевич на брифинге в Украинском кризисном медиа-центре в Киеве в пятницу.
По его словам, стойкая оборона Киева, боевой порядок и активные действия украинских военных делают захват Киева врагом почти невозможным.
"Чтобы захватить столицу, нужно иметь в три, а то и в пять раз больше сил, чем у него сейчас", - подчеркнул Грузевич.