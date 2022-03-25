В Минобороны РФ уверяют, что с начала войны в Украине погиб всего 1351 российский оккупант

Министерство обороны России впервые со 2-го марта обновило информацию о количестве военных, погибших за месяц так называемой "спецоперации" в Украине. По их данным, убито около 1400 российских военнослужащих, тогда как, согласно официальным данным Генштаба ВСУ - убитых российских захватчиков в 10 раз больше - более 16 тыс. человек.

Как заверил заместитель начальника Генштаба РФ Сергей Рудской, с начала открытого вторжения в Украину якобы погиб всего 1351 российский военнослужащий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"К сожалению, в ходе специальной военной операции есть потери среди наших боевых товарищей. На сегодняшний день погиб 1 351 военнослужащий, 3 825 получили ранения", - заявили в Минобороны РФ.

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