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Российская пропагандистка Симоньян, которая не могла дождаться начала войны РФ против Украины, теперь хочет, чтобы "это закончилось как можно скорее"

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Российская пропагандистка Симоньян, которая не могла дождаться начала войны РФ против Украины, теперь хочет, чтобы "это закончилось как можно скорее"
Возглавляющая "Russia Today" пропагандистка Маргарита Симоньян мечтает об окончании войны России против Украины.

На смену риторики Симоньян обратил внимание пользователь твиттера Yevgeniy Mudzhyri, сообщает Цензор.НЕТ.

Он опубликовал скриншоты твитов Симоньян, писавшей о возможном начале войны 9 декабря, а также 12, 18 и 19 февраля.

Российская пропагандистка Симоньян, которая не могла дождаться начала войны РФ против Украины, теперь хочет, чтобы это закончилось как можно скорее 01

23 марта Симоньян сменила риторику.

"Я думаю, что молитвы всех нормальных людей сейчас в нашей стране - о том, чтобы это закончилось как можно быстрее и и как можно меньшей кровью", - написала Симоньян.

Российская пропагандистка Симоньян, которая не могла дождаться начала войны РФ против Украины, теперь хочет, чтобы это закончилось как можно скорее 02

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Топ комментарии

  • Ярослав Викторович
    А что изменилось? Эта гнида по-прежнему хочет нашей смерти, только побыстрее, типа заждалась.
  • Valter Valter
    Ага. Особенно когда Азера армяшек в жопу *бут выждав момент когда ***** забрало росийскую армию из Карабаха в Украину
  • Gyro
    Ця шмара знову як й раніше хоче в цивілізований світ кататися?

    Ні, Маргоша, тепер тільки Монголія...)))
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