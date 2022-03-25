Российская пропагандистка Симоньян, которая не могла дождаться начала войны РФ против Украины, теперь хочет, чтобы "это закончилось как можно скорее"

Возглавляющая "Russia Today" пропагандистка Маргарита Симоньян мечтает об окончании войны России против Украины.

На смену риторики Симоньян обратил внимание пользователь твиттера Yevgeniy Mudzhyri, сообщает Цензор.НЕТ.

Он опубликовал скриншоты твитов Симоньян, писавшей о возможном начале войны 9 декабря, а также 12, 18 и 19 февраля.

23 марта Симоньян сменила риторику.

"Я думаю, что молитвы всех нормальных людей сейчас в нашей стране - о том, чтобы это закончилось как можно быстрее и и как можно меньшей кровью", - написала Симоньян.