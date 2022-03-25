ВСУ готовы к вероятной атаке белорусских войск

Вооруженные силы Украины не исключают возможности вступления в войну Беларуси, но готовы к этому.

Об этом на брифинге в Медиа Центре Украина сообщил заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич, передает Цензор.НЕТ.

"Есть угроза со стороны Беларуси, но приняты соответствующие меры и мы готовы, даже если это произойдет. Соответствующие группировки уже определены, и мы готовы к худшему варианту развития событий. Противник в последнее время производит пуски тактических ракет, налаживание логистики из Беларуси", - сказал Грузевец.

По его мнению, перекрыть поставки помощи с Запада противник не сможет.

"Не хватит сил. На сегодняшний день это проблематично. Разве что использует ракеты. Приняты меры по недопущению этого, или, в крайнем случае, минимизации их активных действий", - добавил заместитель начальника штаба.

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