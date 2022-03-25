Город-спутник ЧАЭС Славутич заблокирован войсками РФ, - МВД

Город Славутич является де-факто заблокированным российскими военными.

Об этом в эфире украинских телеканалов заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко, отвечая на вопрос, что известно о ситуации в Славутиче, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Денисенко напомнил, что Славутич был на территории, которая захвачена, но туда до четверга не заходили российские войска.

"Вчера они (захватчики – ред.) подошли к блокпостам (в Славутиче – ред.), обстреляли их. И сейчас власти города попросили всех не выходить на улицу, потому что работают снайперы. И, собственно, российские военные приблизились примерно на 1 км ко входу в город, и город де-факто заблокирован российскими войсками", - заявил он.

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Советник министра внутренних дел уточнил, что информации о столкновениях и о жертвах у правоохранителей пока нет.

Отдельно он напомнил, что Чернобыльская АЭС, на которой работают и жители Славутича, давно захвачена РФ.

"И все эти истории персонала (ЧАЭС – ред.) о том, как горел чернобыльский лес и россияне не давали возможности даже погасить его, – об этом говорили на протяжении последних дней", – заявил Денисенко.

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Комментируя сообщения о том, что захватчики надумали в особо опасных районах Чернобыльской зоны копать окопы, он уточнил, что они довольно серьезно нарушили верхние слои почвы техникой, что привело на время даже к небольшому повышению радиации.

"Сейчас мы ждем, что будет, каковы будут действия россиян в отношении Славутича", – отметил Денисенко.

Он выразил мнение, что активности захватчиков связаны, прежде всего, с активизацией украинской армии в Киевской области, причем как непосредственно в Приирпенье, так и в других регионах, где сейчас идут и вчера шли бои. Другого объяснения советник главы МВД "просто не видит".

"Возможно, они и правда получили какое-то такое свое странное указание, что им нужно еще и в город заходить. Хотя, честно говоря, они очень опасны и на самой Чернобыльской станции, потому что это обезьяна с гранатой де-факто", - подытожил он.