Новости • Война

США и НАТО не исключают, что Россия попытается напасть на страны Альянса, - советник Байдена Салливан

12 57467
США и НАТО не исключают, что Россия попытается напасть на страны Альянса, - советник Байдена Салливан
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что страна не исключает возможность нападения России на территорию НАТО. Это также учитывается и в самом Альянсе.

Об этом он отметил сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на USNews.

"Соединенные Штаты и их союзники по НАТО планируют чрезвычайные ситуации для любого возможного нападения России на территорию НАТО", – сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полноценная война между Россией и НАТО маловероятна, - Столтенберг

Топ комментарии

  • Кайрос Тор
    Можливо прозвучить трішечки цинічно) але десь у глибині душі ,хочеться щоб кацапи ввели німцям ,ну на пів шишечки!)))) І побачити реакцію а може ерекцію НАТО)))
  • константен
    Globusnews


    @globusnewsorg



    Посол РФ в Болгарии Митрофанова перешла все границы - на встрече с болгарской стороной она начала открыто оскорблять болгарский народ, называя их "американскими прихвостнями" и "полутурецкими митисами". Её тут же выдворили из страны.
    -----------------------------------------------
    Истерика...Бункер. Март 1945-го. Аналоговнетные ракеты и армия Венка
  • дератизатор
    Столсенберг скажет что "ничивонебыло"...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости