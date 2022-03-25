США и НАТО не исключают, что Россия попытается напасть на страны Альянса, - советник Байдена Салливан
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Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что страна не исключает возможность нападения России на территорию НАТО. Это также учитывается и в самом Альянсе.
Об этом он отметил сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на USNews.
"Соединенные Штаты и их союзники по НАТО планируют чрезвычайные ситуации для любого возможного нападения России на территорию НАТО", – сказал он.
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