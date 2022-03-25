Власти Швейцарии внедряют в полном объеме санкции против России, ранее одобренные ЕС в рамках четвертого санкционного пакета, из-за ситуации вокруг Украины, говорится в заявлении швейцарского правительства.

В нем отмечается, что ограничения вступают в силу в пятницу в 23:00 по местному времени передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В заявлении отмечается, что речь идет о запрете на экспорт "товаров и услуг для российской энергетической сферы". Кроме того, вводится запрет на товары из железа и стали из России, а также экспорт в РФ предметов роскоши.

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Следовательно, отмечается в документе, Швейцария продолжает внедрять против РФ те же меры, которые утверждает Евросоюз.

Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против РФ, ранее одобренными в четвертом санкционном пакете