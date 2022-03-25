Новости • Санкции против России

Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против РФ, ранее одобренными в четвертом санкционном пакете

3 91813
Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против РФ, ранее одобренными в четвертом санкционном пакете
Власти Швейцарии внедряют в полном объеме санкции против России, ранее одобренные ЕС в рамках четвертого санкционного пакета, из-за ситуации вокруг Украины, говорится в заявлении швейцарского правительства.

В нем отмечается, что ограничения вступают в силу в пятницу в 23:00 по местному времени передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В заявлении отмечается, что речь идет о запрете на экспорт "товаров и услуг для российской энергетической сферы". Кроме того, вводится запрет на товары из железа и стали из России, а также экспорт в РФ предметов роскоши.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина предлагает ЕС полностью заблокировать транспортное сообщение с РФ и Беларусью

Следовательно, отмечается в документе, Швейцария продолжает внедрять против РФ те же меры, которые утверждает Евросоюз.

Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против РФ, ранее одобренными в четвертом санкционном пакете

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Дора
    Bravo !!!
  • Benjie Lucic 01c9ec1b
    Кипр входит в ЕС и на его юрисдикцию распространяются все санкции. Швейцария не входит, поэтому принимает решение присоединиться к санкциям ес
  • Elena Volhova
    Италия, Франция, Англия, Швейцария уже отрапортовали о блокировании бабла ... Кипр это орешек который нужно колоть, там минимум треть экономики Украины сидит в тени .... а уж сколько там денег рашистов, одному Богу известно
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости