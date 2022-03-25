В Генштабе РФ нафантазировали, что захватили 93% Луганской области. Ложь! Главные города под украинским флагом, - Гайдай

Генштаб РФ доложил, что оккупационные войска установили контроль над 93% территории Луганщины. Эта информация не соответствует действительности.

Об этом сообщил в фейсбуке глава региона Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Убийцы и лжецы. Россияне нафантазировали, что захватили 93% Луганской области. ЛОЖЬ!!! Генштаб РФ в своих розовых мечтах, или чтобы гитлер в бункере был доволен - доложил, что захватили ВСЕ и ВСЕХ. Страна-фейк", - возмущается Гайдай.

По его словам, главные города под украинским флагом и их никто не захватит.

"А скоро вернем и НАШИ временно оккупированы – и их отнюдь не 93%", – уверен он.

"Все ваши мечты, фантазии, старания, ваши солдаты-однодневки будут там, где российский корабль, где более 15 тысяч ваших убийц-орков, которых, я уверен, даже в ад не взяли…До встречи в украинском Северодонецке!", - добавляет Гайдай.

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