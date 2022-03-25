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Если Россия применит химическое оружие – заплатит очень большую цену, - Белый дом

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Если Россия применит химическое оружие – заплатит очень большую цену, - Белый дом
Ответ США и НАТО на применение химического оружия со стороны России будет "соответствующим", как заявил президент Байден, однако ни при каких обстоятельствах не будет предусматривать использование боевых химических реагентов с американской стороны.

Такое разъяснение обнародовал в пятницу советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это значит, что мы выберем форму и характер нашего ответа исходя из характера действий России, и мы сделаем это в координации с нашими союзниками", - заметил советник президента США.

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По его словам, Соединенные Штаты предупредили россиян: если они используют химическое оружие, то заплатят "очень большую цену".

"И я не буду выходить за пределы того, чтобы сказать: Соединенные Штаты не намерены использовать химическое оружие ни при каких обстоятельствах", – отметил Салливан.

Топ комментарии

  • Ла-ла-ла-ла
    А при чому тут Байден?
    ***** зростила нацистська **** Меркельша і веселий імпотент Обама.
  • Максим Щербань
    А так це Байден винен у тому, що Україна не має Нептунів, Вільхи-М, Богдани, Грома-2?
  • Andry Moon
    Він вже реально бісить своїм балабольством. Ви обіцяли ембарго на цьому тижні, СВІФТ виявляється відключили аж для 5 банків, борги кацапи платять з "заморожених" ЗВР. І щоденні мантри, мовляв, - лупи їх валодя ми ні а якому разі не заважаєм...
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