Жители Черниговщины на коленях провели в последний путь погибшего воина ВСУ Виталия Скорика, вернувшегося защищать Украину из Чехии. ФОТО

В Черниговской области провели в последний путь Виталия Скорика, который погиб 18 марта на востоке Украины, защищая родную землю от российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Високий Вал".

"На коленях провожали в последний путь Героя сотни людей из Харитоновки, окрестных сел и из Серебряного.

Война застала Виталия в Чехии, в безопасной стране, принимавшей украинских беженцев. Но он, оставив работу, отправился в противоположную сторону - в Украину. У него уже был боевой опыт, защищал Украину в зоне АТО в 2014-2015 годах", - говорится в сообщении.

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В мае Виталию Скорику должно было исполниться 36 лет.