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Жители Черниговщины на коленях провели в последний путь погибшего воина ВСУ Виталия Скорика, вернувшегося защищать Украину из Чехии. ФОТО

17 22020
В Черниговской области провели в последний путь Виталия Скорика, который погиб 18 марта на востоке Украины, защищая родную землю от российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Високий Вал".

Жители Черниговщины на коленях провели в последний путь погибшего воина ВСУ Виталия Скорика, вернувшегося защищать Украину из Чехии 01

"На коленях провожали в последний путь Героя сотни людей из Харитоновки, окрестных сел и из Серебряного.

Жители Черниговщины на коленях провели в последний путь погибшего воина ВСУ Виталия Скорика, вернувшегося защищать Украину из Чехии 02

Война застала Виталия в Чехии, в безопасной стране, принимавшей украинских беженцев. Но он, оставив работу, отправился в противоположную сторону - в Украину. У него уже был боевой опыт, защищал Украину в зоне АТО в 2014-2015 годах", - говорится в сообщении.

Жители Черниговщины на коленях провели в последний путь погибшего воина ВСУ Виталия Скорика, вернувшегося защищать Украину из Чехии 03

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В мае Виталию Скорику должно было исполниться 36 лет.

Жители Черниговщины на коленях провели в последний путь погибшего воина ВСУ Виталия Скорика, вернувшегося защищать Украину из Чехии 04

Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Спи спокійно, Український Соколе....
  • Перехватчик
  • Владимир Владимирович 5bb66c7b
    Щоб ординські діти не побачили завтрішнього сонця .
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