Фермер из Черниговщины рассказал о преступлениях оккупантов: Российский БТР ездил по селу и стрелял по гражданским из пулемета

Фермер из села Ивановка в Черниговской области Вадим Миневский спасся от оккупантов и теперь живет на Тернопольщине. Он рассказал о военных преступлениях российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Мужчина рассказывает, в село, где он выращивал свиней, оккупанты вошли 5 марта. Говорит, тогда впервые увидел в колонне российских военных бронетранспортер, расстреливавший мирное население.

"Экипаж этого БТР-а я для себя назвал "расстрельный экипаж СС". 5 числа он в основном просто прикрывал перемещение своих войск. А вот уже 6 он ездил по деревне и я помню эти незабываемые выстрелы именно его пулемета, убили, насколько потом уже сообщали, многие гражданские жители села Ивановка. Нам сообщали о трупах женщин и детей, которые просто лежали по улицам", — рассказывает Миневский.

Уже 7 марта российские военные приехали на хозяйственный двор Вадима. Там, говорит мужчина, начали стрелять в те места, где могли спрятаться люди. В то время он скрылся на чердаке одной из построек. Когда понял, что оккупанты останутся в его дворе – решил бежать.

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Я находился прямо над танками. Когда они вылезали, то головами бились об потолок, на котором был я. И я должен был проползти по металлопрофилю 100 метров так, чтобы меня никто не увидел и не услышал. Была уже ночь, тишина. Они начали резать свиней, издевались над нашим псом и стреляли постоянно из гаубицы и под эти звуки, которые фактически защищали меня, я уже где-то 3 часа эти сто метров полз. Потом было достаточно безопасно пройти по территории, где гуляли свиньи в топинамбуре. Они их боялись, потому что свиньи за ними бегали, хрюкали и были не удовлетворены однозначно этим вторжением", - говорит фермер.

Мужчина говорит, когда он убегал по полю, российские военные запустили дрон.

"Я начал бежать. Бежать очень много. Это однозначно были десятки километров, они преследовали меня, задействовали много техники. Объяснить, почему меня не поймали и почему не убили, я не могу. В какой-то момент я просто зарылся в овраге в землю и некоторое время они меня искали. Даже где-то достали собаку, не знаю где. Короче, я потом отключился и все интересное проспал".

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С собой у мужчины не было ни еды, ни вещей. "Первая моя еда – это три ягоды калины. Я просто не надеялся их встретить и этот куст, так перед глазами эти три ягодки и я же говорю, что это было для меня вкуснее всего".

Впоследствии Миневский добрался до позиций украинских военных. Они задержали его, но потом дали позвонить по телефону жене, которая к тому времени уже была на Тернопольщине.