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Надеемся, что 26 марта будет открыт гуманитарный коридор на Херсон, - Верещук

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Надеемся, что 26 марта будет открыт гуманитарный коридор на Херсон, - Верещук
Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук надеется, что Российская Федерация позволит в субботу автомобилям ООН проехать по гуманитарному коридору в Херсон.

"На завтра ООН обещает, что договорится с россиянами об открытии для машин ООН гуманитарного коридора и они обещают завезти медикаменты и продукты. Посмотрим, но нам пока не удавалось открыть коридор в Херсоне", - сказала Верещук во время национального телемарафона в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Она отметила острую необходимость в открытии гуманитарных коридоров в Киевской области в населенные пункты, "куда мы еще не смогли попасть", а также в Черниговской области.

Верещук также рассказала, что российские оккупанты не пускают машины в Мариуполь и желающие эвакуироваться из города вынуждены преодолевать часто пешком десять и более километров, "что для больных и пожилых людей очень тяжело".

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Топ комментарии

  • Михайло
    Зелена ху.ня! На Херсон треба не гумкоридор, який тобі русня ніколи не дасть, або збреше, а нах.й гнати москальню!
  • Ustym Karmaliuk
    не гуманітарний коридор, а танковий треба відкривати! час повертати Херсон, скільки люди мають терпіти окупацію?
  • radeon
    У Зе всі "талановиті".Клейма ніде ставити.Тільки ніхто з них не турбується про Україну,в них відстоюють інтереси виключно кацапів.
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