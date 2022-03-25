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Зеленский обсудил с Эрдоганом итоги саммита НАТО, угрозу продовольственного кризиса и пути его предотвращения

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Зеленский обсудил с Эрдоганом итоги саммита НАТО, угрозу продовольственного кризиса и пути его предотвращения
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом итоги прошедшего накануне саммита НАТО, угрозу продовольственного кризиса и пути его предотвращения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал в твиттере.

"Поговорил с Реджепом Тайипом Эрдоганом об итогах саммита НАТО. Поделились оценками текущих дипломатических усилий. Обсудили угрозу продовольственного кризиса и пути предотвращения его. Благодарен Турции за поддержку, которую он оказывает", - написал президент.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Знову мирні угоди з кацапами піднімали?
    Руцкій ізик, НАТО нєт...
  • Дмитрий Гайдарченко
    ❗️Байден сделал довольно неоднозначное заявление во время выступления перед американскими десантниками

    Выступая перед военнослужащими 82-й воздушно-десантной дивизии в Польше и говоря об украинцах, Байден сказал: «Вы сами увидите, когда окажетесь ТАМ».

    Что он имел ввиду - непонятно. Впрочем, это вполне можно списать на оговорку, учитывая, что Байден ранее неоднократно высказывался своеобразно, комментируя те или иные события.
  • Юрій Яцуляк
    Як на мене, у бубочки проблеми не з язиком - а з "сірою речовиною" в черепі.
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