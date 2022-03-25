Зеленский обсудил с Эрдоганом итоги саммита НАТО, угрозу продовольственного кризиса и пути его предотвращения
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Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом итоги прошедшего накануне саммита НАТО, угрозу продовольственного кризиса и пути его предотвращения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал в твиттере.
"Поговорил с Реджепом Тайипом Эрдоганом об итогах саммита НАТО. Поделились оценками текущих дипломатических усилий. Обсудили угрозу продовольственного кризиса и пути предотвращения его. Благодарен Турции за поддержку, которую он оказывает", - написал президент.